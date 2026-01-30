Задолженность по налогам в Ростове уменьшилась на 50% за год

Задолженность по налогам в бюджет Ростова-на-Дону за 2025 год составила 1,1 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает департамент экономики города.

Ведомство отмечает, что использует все доступные механизмы для урегулирования долгов, поддерживая постоянную связь с налоговой службой. Снижению недоимки способствует автоматизация процессов взыскания.

В 2025 году законодательно изменили процедуру взыскания долгов с физических лиц. Теперь налоговый орган может истребовать такую недоимку во внесудебном порядке.

Несмотря на положительную динамику, граждане все еще задолжали бюджету города после истечения сроков уплаты: по транспортному налогу — 418 млн руб., по налогу на имущество физических лиц — 159 млн руб., по земельному налогу — 112 млн руб.

Валентина Любашенко