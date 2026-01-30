Обвиняемому в коррупции экс-мэру Макушинского округа изменили причину увольнения

Макушинский районный суд изменил основание увольнения бывшего главы Макушинского округа Василия Пигачева, обвиняемого в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вместо ухода по собственному желанию теперь его официально освободили от должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в июне 2023 года глава округа продал от имени администрации имущество крестьянскому хозяйству, которым руководила его супруга. При этом имущество не было оплачено, а Василий Пигачев зарегистрировал на него права собственности. Ущерб муниципалитету превысил 270 тыс. руб. Кроме того, в 2022-2024 годах глава округа издавал незаконные распоряжения о выплате себе материальной помощи и компенсации за неиспользованный отпуск. Общая сумма ущерба составила 470 тыс. руб.

Василий Пигачев был досрочно освобожден от должности 31 октября 2025 года по собственному желанию. Прокуратура района подала иск с требованием изменить основание увольнения, так как его поступки нарушают антикоррупционное законодательство. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Расследование дела о превышении полномочий продолжается.

Виталина Ярховска