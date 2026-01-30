ФК «Ижевск» перейдет во Вторую профессиональную лигу российского футбола

Футбольный клуб «Ижевск» войдет в Дивизион «Б» Второй лиги России по футболу (ФНЛ-2). Такое решение было на заседании Попечительского совета спортивной организации. Об этом в Telegram зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

«Состав команды еще формируется. В прошлом сезоне 57% игроков клуба представляли воспитанники республиканской школы футбола. В 2026 году планируется увеличение доли местных игроков и их игрового времени на поле»,— написал господин Меджитов. Главным тренером клуба останется Егор Козырев.

14 февраля клуб выедет в Краснодарский край на учебно-тренировочные сборы. Первые матчи Профессиональной футбольной лиги пройдут весной. График игр будет утвержден после прохождения аккредитации всех клубов.

Модель финансирования будет представлена в пропорции 50/50 — бюджетные и спонсорские средства. Второй год подряд ижевский клуб поддерживает Ижевский опытно-механический завод.

Напомним, ранее клуб назывался «Зенит-Ижевск». Он покинул Профессиональную футбольную лигу в 2023 году на фоне неудовлетворительных результатов. Уход в Любительскую лигу обосновывался решением перезагрузить отрасль в регионе. В марте 2024 года был представлен обновленный состав клуба, в апреле руководителем спортивной организации стал Максим Тенсин. В 2025 году «Ижевск» выиграл Кубок межрегионального футбольного союза «Приволжье».