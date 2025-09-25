Футбольный клуб «Ижевск» стал обладателем Кубка ПФО

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» стал обладателем Кубка ПФО, сообщает пресс-служба команды. 24 сентября в Чебоксарах состоялся ответный матч финала Кубка ПФО, в котором ФК «Ижевск» встретился с командой «БоМиК» из Цивильска. После победы ижевчан в первом матче 17 сентября (1:0) они вновь одержали победу, забив единственный гол с пенальти.

Фото: пресс-служба ФК «Ижевск»

Напомним, 20 сентября футбольный клуб (ФК) «Ижевск» проиграл команде «Шумбрат» со счетом 1:2 в рамках финала Чемпионата МФС «Приволжье». Матч прошел на стадионе «Купол» в столице Удмуртии. Сейчас команда занимает 3-е место в Чемпионате ПФО.

Анастасия Лопатина