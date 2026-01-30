Мужчина под видом агента ФБР пытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

В США задержали мужчину, который выдавал себя за агента ФБР и пытался добиться освобождения обвиняемого в убийстве главы UnitedHealthcare из федеральной тюрьмы в Бруклине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Марк Андерсон пришел в следственный изолятор Metropolitan Detention Center и заявил, что «является агентом ФБР». Он утверждал, что располагает документами, подписанными судьей, которые якобы разрешают освобождение конкретного заключенного. Как уточнил источник CBS News, речь шла о Луиджи Манджоне, обвиняемом в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года в Нью-Йорке.

При проверке документов господин Андерсон предъявил водительское удостоверение штата Миннесота и сказал, что имеет при себе оружие. Во время досмотра у него нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие, а также бумаги, связанные с исками против Министерства юстиции США. По словам другого источника, Марк Андерсон говорил, что за ним охотится мексиканский картель «Новое поколение Халиско», и настаивал на своем задержании.

Следствие не выявило признаков того, что Луиджи Манджоне знал о попытке его освобождения. Обвиняемый в убийстве господина Томпсона остается под стражей и ожидает суда, отбор присяжных назначен на 8 сентября.