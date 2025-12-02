В Нью-Йорке начался суд над «Манхэттенским стрелком»

Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайна Томпсона в декабре 2024 года, предстал перед окружным судом в Нью-Йорке. В случае признания Манджоне виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.

По версии следствия, в декабре 2024 года на Манхэттене обвиняемый несколько раз выстрелил в господина Томпсона из пистолета с глушителем, а затем сбежал с места преступления. Позже Манджоне задержали в городе Алтуна (штат Пенсильвания) и предъявили обвинения в убийстве второй степени. В первый день судебного процесса, который может продлиться больше недели, суд заслушал запись телефонного звонка менеджера ресторана McDonald’s в Алтуне, сообщает AP. Там его заметила одна из посетительниц, о чем и сообщила управляющей ресторана, а та вызвала полицию.

Защита Манджоне настаивает на исключении из дела ряда ключевых улик. Адвокаты считают, что прокуратура Манхэттена не должна показывать присяжным пистолет, блокнот и другие предметы, изъятые из рюкзака Манджоне при его аресте, поскольку у полиции тогда не было ордера на обыск. Кроме того, они добиваются изъятия из дела некоторых показаний Манджоне в полиции, например, когда он якобы назвал себя Марком Розарио, потому что офицеры начали задавать вопросы до того, как сообщили ему о его праве хранить молчание. По словам прокуроров, Манджоне назвал то же имя при заселении в хостел на Манхэттене за несколько дней до убийства.

Ранее адвокаты настаивали на том, что власти США, и Пэм Бонди в частности, предвзяты к их клиенту, и публично призывали к смертной казни Манджоне, что, по мнению защиты, лишает его шансов на объективный суд.

Помимо обвинений окружной прокуратуры, Манджоне ранее были предъявлены и федеральные обвинения, которые грозят ему смертной казнью. Этот судебный процесс начнется в январе 2026 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».

Кирилл Сарханянц