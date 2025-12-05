Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челнинские электромобили «Атом» выйдут на дороги России весной 2026 года

Электромобили «Атом» появятся на дорогах общего пользования уже весной 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба «КамАЗа» со ссылкой на команду разработчиков проекта. Разработчиком является АО «Кама» со штабом в Набережных Челнах.

Накануне в Визит-центре компании прошло заседание дискуссионного клуба «КамАЗ 2035», где представили обновленную информацию о ходе работ. Предсерийная сборка прототипов стартовала в начале 2025 года. Проект зародился в 2021 году при поддержке «КамАЗа».

«Атом» планируется выпускать в трех модификациях — для частных владельцев, такси и каршеринга. Для их обслуживания откроют специализированные сервисные центры в Казани, Набережных Челнах, Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах.

