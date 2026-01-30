На Ставрополье пришлось 66% тендеров на системы защиты от БПЛА

В СКФО большинство тендеров на приобретение систем защиты от беспилотных летательных аппаратов организуют коммерческие компании из Ставропольского края. Их доля составляет 66% от всех проведенных торгов. Об этом сообщает «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елены Астафьевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Системы защиты от дронов так же пользуются большим спросом в Республике Дагестан (24%) и Республике Северная Осетия — Алания (6%).

Согласно данным «ТендерПро», в СКФО за 2025 год спрос на защиту от БПЛА увеличился в среднем на 39,7%.

В то же время изменился список оборудования для защиты от дронов. Большая часть торгов пришлась на защитные сетки, спрос на которые вырос на 92,1%. Также увеличилась популярность детекторов дронов — их востребованность поднялась на 69,7%.

Наталья Белоштейн