Опубликован рейтинг кинодистрибуторов по итогам 2025 года

По итогам 2025 года «Централ Партнершип» (ЦПШ) сохранил лидерство по сборам дистрибутируемого контента, хотя его доля рынка сократилась до 33,1% с 36,2% годом ранее. Компания выпустила шесть из девяти фильмов, собравших более 1 млрд рублей в прокате. Сборы дистрибутора выросли на 1% и составили 14,9 млрд руб., при этом число проданных билетов сократилось до 34,4 млн с 37,4 млн в 2024 году.

Второе место в рейтинге по прокатной выручке заняла «Атмосфера кино» с долей рынка 17,6%. У компании увеличилось число проданных билетов на 2% — до 17,9 млн. На третье место вернулся «НМГ Кинопрокат», увеличив долю рынка до 13,3% и число зрителей на 16,3% — до 13,9 млн. Независимый прокатчик «Вольга» опустился на четвертую позицию.

Общий бокс-офис российского проката в 2025 году составил 50,7 млрд руб., что на 9,3% выше показателей 2024 года. Число проданных билетов сократилось до 118,6 млн с 127,3 млн. Участники рынка отмечают, что рост сборов произошел за счет повышения цен на билеты, а число «знаковых» релизов у всех компаний сократилось. Источники не ответили на запросы издания, комментариев не было.

