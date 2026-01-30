Жительница Ставропольского края выиграла в лотерею 47 млн рублей

В Ставропольском крае жительница приобрела десять лотерейных билетов и выиграла почти 47 млн руб. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

«По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46,6 млн руб.»,— отметили в пресс-службе лотереи.

Елена и ее супруг решили потратить часть выигрыша на поддержку родственников, а остальные деньги вложить в банковский депозит под проценты.

Наталья Белоштейн