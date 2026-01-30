Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Речные рейсы «Метеор-2020» между Казанью и Челнами запустят в 2026 году

Речное сообщение между Казанью и Набережными Челнами на скоростных судах на подводных крыльях «Метеор-2020» планируют запустить в навигацию 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова.

Фото: Зеленодольский завод им. А. М. Горького

По его словам, маршрут по Каме рассматривается в первую очередь как туристический. После оценки пассажирского трафика в текущем году власти республики примут решение о необходимости закупки дополнительных судов.

В настоящее время Зеленодольский завод имени А. М. Горького передал компании «Флот Республики Татарстан» четыре судна «Метеор-2020».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» планирует запустить серийное производство «Метеоров-2020» к 2028 году.

Анна Кайдалова