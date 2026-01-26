«Ак Барс» планирует запустить серийное производство «Метеоров-2020» к 2028 году

Судостроительная корпорация «Ак Барс» рассчитывает начать серийное производство скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020» к 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Рената Мистахова.

По словам господина Мистахова, сейчас ведутся переговоры о строительстве новых «Метеоров» для компании «Флот Республики Татарстан». В перспективе предлагается модернизированная версия судна вместимостью до 160 пассажиров — при сохранении прежней энергетики и расхода топлива, что позволит улучшить экономику эксплуатации.

Он отмечает, что при выходе на серию корпорация сможет выпускать от шести до восьми судов в год.

Также в «Ак Барсе» прорабатывают проекты водородных судов. В частности, обсуждается их использование на Байкале в рамках экологических программ.

Анна Кайдалова