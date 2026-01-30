В ставропольскую птицефабрику инвестировали около 1,5 млрд рублей

В Ставропольском крае птицефабрика «Преображенская» полностью перешла на собственное производство комбикормов. Завод выпускает рассыпной и гранулированный корм с августа 2024 года, а с ноября начался перевод поголовья на новое питание. Об этом сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас на предприятии содержатся 350 тыс. несушек и 116 тыс. молодок, которые полностью обеспечены кормами собственного изготовления. Мощность комбикормового завода составляет 15 т/час. Как следует из сообщения, это покрывает потребности фабрики и создает избыток 300-400 т ежемесячно, который планируется продавать под торговой маркой «Преображенская птицефабрика».

Кроме того, отказ от закупки кормов принес экономию около 1 руб. с кг.

«В настоящее время фабрика проводит анализ рынка и конкурентной среды. «Преображенская» планирует развивать розничное и мелкооптовое направления торговли», — приводят в сообщении слова Андрея Неговоры, директора департамента контроля и мониторинга инвестпроектов «Кавказ.РФ».

В 2025 году предприятие получило 30,5 млн яиц при годовой выручке свыше 127 млн руб. Общий объем инвестиций в птицефабрику достиг 1,5 млрд руб. Производственные мощности позволяют увеличить поголовье до 800 тыс. голов и выпускать до 200 млн яиц ежегодно.

Константин Соловьев