Заместителем главы аппарата гордумы Тамбова стал ветеран СВО Алексей Истомин

На должность заместителя руководителя аппарата Тамбовской городской думы назначен ветеран СВО Алексей Истомин. Он является участником кадровой программы «Герои Тамбовщины» (региональный аналог «Времени героев»). Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области.

Кандидатуру господина Истомина депутаты согласовали на пятом заседании.

Алексей Истомин родился в 1990 году в селе Сампур Сампурского округа Тамбовской области. В 2012 году окончил Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации». Является участником боевых действий в ДНР, ЛНР, а также на территории Украины. За время службы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в военной службе» III степени и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

По итогам сентябрьских выборов в гордуму Тамбова избрался ветеран СВО и выпускник программы «Время героев» Константин Кутейников. В конце месяца гвардии подполковник возглавил горпарламент. Губернатор Евгений Первышов выразил надежду, что его боевой товарищ будет работать в команде с переизбранным мэром облцентра Максимом Косенковым.

Кабира Гасанова