«Башнефть» обязали рекультивировать загрязненные участки под Дюртюлями

Ленинский райсуд Уфы частично удовлетворил требования Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры и обязал ООО «Башнефть-добыча» рекультивировать земельные участки, пострадавшие из-за загрязнения нефтью. 27 января решение вступило в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Уфа» в ноябре прошлого года, прокуратура выявила 52 случая разлива нефти по вине компании на 504 кв. м земли. Представление в адрес начальник управления экологической безопасности предприятия Тимура Тимергалиева и привлечение его к административной ответственности ситуацию не исправили, что вынудило надзорное ведомство обратиться с иском в интересах неопределенного круга лиц.

Суд удовлетворил требования частично. Из пресс-релиза прокуратуры следует, что «Башнефть-добычу» обязали рекультивировать более 311 кв. м.

Идэль Гумеров