«Башнефть» хотят обязать ликвидировать последствия утечки нефти под Дюртюлями

Башкирская природоохранная прокуратура обратилась в Ленинский райсуд Уфы с исковым заявлением к ООО «Башнефть-добыча» с требованиями рекультивировать 504 кв. м земли в Дюртюлинском районе, пострадавших из-за разлива нефти.

Из содержания иска в интересах неопределенного круга лиц следует, что с августа 2024-го по май 2025 года прокуратура выявила 52 случая разлива нефти по вине компании. В 12 случаях, отмечается в заявлении, ответчик не предпринял мер к восстановлению поврежденных участков.

Прокуратура внесла в адрес «Башнефть-добычи» представление и привлекла начальника управления экологической безопасности предприятия Тимура Тимергалиева к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ), но ситуацию это не исправило.

Собеседование для подготовки дела к судебным разбирательствам назначено на 24 ноября.

По данным сайта Ленинского райсуда, с 12-го по 18 ноября будут рассматриваться еще три иска природоохранной прокуратуры к «Башнефть-добыче».

Идэль Гумеров