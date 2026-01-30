Wildberries запустит программу поддержки российских производителей обуви

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) при участии Минпромторга в феврале запустит комплексную программу поддержки российских производителей товаров легкой промышленности. Первыми участниками инициативы станут отечественные производители обуви, сообщили Forbes в компании.

Участникам предложат сниженные комиссии при продаже товаров на Wildberries и сокращение затрат на хранение продукции. Программа не распространяется на продавцов, занимающихся перепродажей.

Глава РВБ, основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что инициатива должна «работать в интересах всей отрасли и потребителей, расширяя выбор качественных товаров, произведенных в России». По словам госпожи Ким, производители получат доступ к инфраструктуре маркетплейса, инструментам продвижения и дополнительным мерам поддержки.