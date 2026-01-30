Суд не стал арестовывать водителя внедорожника, попавшего в ДТП на Байкале

В Иркутской области суд избрал не связанную с лишением свободы меру пресечения водителю внедорожника, который вез туристов на Байкале и попал в ДТП. В результате аварии погибла женщина, еще два человека получили травмы.

В региональном управлении СКР сообщили, что следователи предъявили водителю обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). «Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в ведомстве.

О задержании фигуранта стало известно накануне. По данным следствия, у мужчины никогда не было водительского удостоверения.