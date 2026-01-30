Из Ростовской области поставили в Абхазию более 9 тонн молочных продуктов

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия оформило экспорт 9,1 тонны готовой молочной продукции из Ростовской области в Абхазию в период с 19 по 23 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Товары прошли досмотр и оформление в местах полного таможенного контроля Ростовской области. Специалисты признали продукцию безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера.

Качество и безопасность молочных товаров подтвердили результаты лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». По данным мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не обнаружено.

Валентина Любашенко