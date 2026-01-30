Почти 200 спецмашин вышли на уборку Ижевска от снега этой ночью

15 тыс. т снега вывезли этой ночью с улиц Ижевска. Всего с начала зимнего сезона на снегоприемный пункт отправили 575 тыс. куб. м снежных масс. Об этом сообщили в горадминистрации. Ночью на городских улицах работали 195 спецмашин предприятий благоустройства.

«Сегодня днем работы продолжаются. Дорожники с автомагистралей перемещаются на второстепенные дороги, чистят тротуары и межквартальные проезды, подходы к социальным объектам»,— говорится в сообщении. Проезд по основным дорогам может быть затруднен.

Напомним, на ижевской метеостанции с 28 по 29 января обновился рекорд по количеству выпавшего снега — 12 мм, что составляет 37% от месячной нормы. Школы города сегодня перевели на дистанционку. 29 января из-за непогоды в Ижевске фиксировались 9-балльные пробки, общественный транспорт двигался с задержкой до 40 минут.