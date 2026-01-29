Школы Ижевска перевели на дистант из-за снегопадов

Все школы Ижевска 30 января перевели на дистанционное обучение из-за обильных снегопадов. Об этом сообщили в горадминистрации.

«Все образовательные учреждения работают. Если ученик придет в школу, для него будет организовано обучение в обычном режиме. Вся информация — у директоров школ и классных руководителей»,— говорится в сообщении.

Детсады утром 30 января принимают всех воспитанников.

Напомним, более 500 спецмашин мобилизовано в Удмуртии для очистки дорог от снега. К уборке привлечены частные организации и предприятия. По словам главы региона Александра Бречалова, дороги перекрывать не планируется, однако решение об этом будет приниматься по ситуации. Ночью 30 января ожидается пик снегопадов.

С 28 по 29 января в Удмуртии выпало до 32% месячной нормы осадков, прирост снежного покрова — до 12 см. В связи с сильными снегопадами в Ижевске были увеличены интервалы движения общественного транспорта. По данным удмуртского Гидрометцентра, снегопады продолжатся до конца января.