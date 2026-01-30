Задержки рейсов в Махачкале контролирует транспортная прокуратура

Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Махачкала, где из-за плохих погодных условий происходят задержки рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неблагоприятная погода привела к нарушениям расписания прилетов и вылетов в дагестанском аэропорту. Часть воздушных судов была вынуждена уйти на запасные аэродромы.

Транспортные прокуроры следят за тем, чтобы авиакомпании предоставляли пассажирам услуги согласно федеральным авиационным правилам. В аэропорту организован приём граждан для решения возникающих вопросов.

«Пассажиры могут сообщить о нарушении своих прав дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры», —пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко