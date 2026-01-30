РАО будет управлять правами на «сиротские» произведения 10 лет

Минкульт выдал Российскому авторскому обществу (РАО) аккредитацию на управление правами на «сиротские» произведения сроком на 10 лет. Об этом сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с текстом приказ ведомства.

Как сообщил газете представитель Минкульта, заявление и документы к дате заседания аккредитационной комиссии поступили только от РАО. Ранее организация имела такие полномочия только на один год — в рамках переходного периода. Для организаций, уже получавших аккредитацию, она выдается на 5–10 лет.

«Сиротскими» признаются произведения, авторы или правообладатели которых неизвестны или не могут быть найдены. РАО ведет их реестр, выдает лицензии на использование, собирает и аккумулирует вознаграждение на специальном номинальном счете. Собранные средства хранятся в надежных российских банках и могут инвестироваться. Если правообладатель объявится, он получит все причитающиеся ему суммы. На данный момент в реестр внесено около 200 работ, среди которых есть музыкальные композиции, графические произведения и фотографии.