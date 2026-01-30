Глава Башкирии обосновал развитие креативной отрасли четырьмя целями

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что идея развивать креативные индустрии обоснована политическими и экономическими целями. О том, что подтолкнуло руководство региона обратить внимание на отрасль, он рассказал накануне на открытом разговоре с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой.

По словам господина Хабирова, девятилетняя работа в управлении по внутренней политике в администрации президента РФ принесла в его видение «политическую составляющую». Представители так называемого креативного класса, к которым чиновник отнес художников, работников IT, писателей и, например, группу Ay Yola, полагает он, являются лидерами общественного мнения.

«Если креативный класс против вас, вы не победите. Каждый в своей среде — душа народа. Представьте, если Ay Yola выскажется против меня?»,— рассуждал господин Хабиров, отметив, что положительным результатом работы власти с этой социальной группой является индифферентность к политическим процессам ввиду ее неохотного участия в партийных проектах.

Кроме того, отметил Радий Хабиров, креативные индустрии могут принести в бюджет большие деньги.

Еще одной задачей органов власти является открытие для творческих людей возможности заработать на своем продукте, в том числе, продавая его через маркетплейсы.

Четвертым обоснованием развития индустрии глава Башкирии назвал формирование позитивной городской среды.

В конце прошлого года Радий Хабиров сообщил об учреждении ежегодной республиканской премии в области креативной экономики.

Идэль Гумеров