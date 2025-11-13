В Башкирии учредили премию в области креативных индустрий

В Башкирии учредили ежегодную премию в сфере креативных индустрий, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров. По его словам, она станет «главной в регионе наградой для авторов лучших идей и проектов, формирующих современную креативную экономику».

Заявки будут принимать до 23 ноября, церемония награждения состоится в начале декабря, отмечается на сайте премии. Она будет присуждаться в десяти номинациях: креативный проект/продукт, культурный код, креативное событие года, креативная территория, креативный предприниматель, наставник, цифровой проект, PR-кампания, медиа и команда.

Организатор премии — министерство предпринимательства и туризма республики.

Финалистам вручат диплом финалиста, лауреатам в каждой номинации — памятные статуэтки.

Майя Иванова