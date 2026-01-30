Reuters: SpaceX и xAI ведут переговоры о слиянии перед IPO

Компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX и xAI ведут переговоры о слиянии перед первичным публичным размещением акций (IPO) космической корпорации, сообщил Reuters.

По итогам этого соглашения ракеты господина Маска, спутники Starlink, социальная сеть X и чат-бот Grok AI могут оказаться под управлением одной корпорации, пишет агентство. Отмечается, что из-за слияния компаний акции xAI будут обменены на акции SpaceX, а некоторым руководителям xAI может быть предоставлена возможность получить деньги вместо акций SpaceX. Также компания рассматривает возможность слияния с Tesla.

Ранее стало известно, что SpaceX собирается провести рекордное IPO на сумму более $50 млрд при оценке в $1,5 трлн. По данным The Wall Street Journal, на ноябрь 2025 года рыночная капитализация xAI оценивалась в $230 млрд. Рыночная капитализация Tesla составляет $1,4 трлн. Как сообщала Financial Times (FT), публичное размещение акций компании планируется в середине июня этого года. Окончательное соглашение о слиянии между компаниями еще не было подписано, а сроки и структура сделки остаются неопределенными.