FT: SpaceX приурочит IPO к дню рождения Маска и параду планет

Компания SpaceX собирается провести IPO в середине июня — это время выбрано потому, что на этот месяц приходится день рождения ее основателя миллиардера Илона Маска, а также парад планет. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. В SpaceX отказались комментировать эту информацию.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Илон Маск

Ранее сообщалось, что SpaceX собирается в 2026 году провести рекордное IPO на сумму более $50 млрд при оценке в $1,5 трлн. На прошлой неделе стало известно, что компания привлекла к подготовке размещения банки Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Как пишет FT, некоторые банкиры и инвесторы опасаются, что времени для его подготовки к июню мало.

Господин Маск родился 28 июня. 8-9 июня впервые за последние три года произойдет сближение Юпитера и Венеры, а еще через несколько дней — парад планет, когда Юпитер, Венера и Меркурий окажутся на одной прямой.

Яна Рождественская