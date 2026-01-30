Минобороны Китая намерено усилить стратегическое взаимодействие с Россией

Официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь на пресс-конференции в четверг объявил, что Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Россией и поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности сторон.

«Обмены и кооперация между армиями двух стран на всех уровнях и в различных областях приносят плодотворные результаты, что играет важную роль в поддержании международной и региональной стабильности», — цитирует военного чиновника агентство «Синьхуа». Заявление последовало в ответ на вопрос о недавнем разговоре министров обороны стран по видеосвязи.

Также представитель напомнил, что в этом году отмечается 30 лет с момента установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ.

Эрнест Филипповский