Минобороны КНР готово вместе с Россией обеспечивать глобальную безопасность

Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился по видеосвязи с коллегой из КНР Дун Цзюнем, сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК). Во время беседы господин Цзюнь подтвердил готовность страны к совместной с РФ работе над обеспечением мировой стабильности и безопасности.

«Китай готов вместе с Россией добросовестно реализовать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, укреплять стратегическое сотрудничество, обогащать содержание сотрудничества»,— сказал глава Минобороны КНР (цитата по «РИА Новости»).

Пекин, добавил Дун Цзюнь, готов сообща с Москвой противостоять различным вызовам, а также «привносить позитивную энергию» в глобальную безопасность. Андрей Белоусов согласился с принципами практического сотрудничества двух стран, в том числе в области подготовки кадров.