Мошенники вновь убедили подростка поджечь авто в Петербурге

Полицейские задержали 13-летнего подростка, поджегшего автомобиль в Приморском районе. Предварительно, он действовал под влиянием мошенников, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Недавно школьник того же возраста в схожих обстоятельствах планировал поджечь служебные авто в Выборгском районе.

Накануне возле дома 11 на Беговой улице загорелся автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий местному жителю. Правоохранители установили, что машину поджог несовершеннолетний, следовавший указаниям неизвестного, связавшегося с ним в одном из мессенджеров.

Выяснилось, что школьника убедили совершить поджог под предлогом «помощи в освобождении от возможного уголовного преследования» его родителей. После опроса его передали законным представителям.

На прошлой неделе в Выборгском районе также был задержан 13-летний подросток. Его заметили возле ограждения полицейского участка, где несовершеннолетний вел фотосъемку территории и разговаривал по телефону. При задержании в его рюкзаке обнаружили пятилитровую канистру с бензином и зажигалку. Задержанный дал аналогичное пояснение: неизвестный убедил его поджечь служебные машины, обещая «помощь в освобождении от возможного уголовного преследования» его родителей.

Артемий Чулков