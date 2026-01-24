Петербургская полиция задержала школьника, желавшего поджечь служебные машины

В Выборгском районе Петербурга задержали 13-летнего подростка, подозреваемого в подготовке поджога служебных автомобилей на территории отдела полиции, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Леноболасти. Инцидент случился вечером 23 января.

По данным правоохранительных органов, школьник был замечен возле ограждения полицейского участка, где вел фотосъемку территории и разговаривал по телефону. При задержании в его рюкзаке обнаружили пятилитровую канистру с бензином и зажигалку.

В ходе опроса несовершеннолетний пояснил, что в мессенджере с ним связался неизвестный, который под предлогом «помощи в освобождении от возможного уголовного преследования» его родителей убедил совершить поджог.

Подросток был передан законным представителям, материалы дела направлены в следственные органы и комиссию по делам несовершеннолетних. Полиция обратилась к родителям ребенка с просьбой провести разъяснительную беседу.

Андрей Маркелов