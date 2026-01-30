В Красноярске завели дело о злоупотреблениях при выполнении нацпроекта

Уголовное дело при реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система» возбуждено по материалам Красноярской транспортной прокуратуры. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Как установила проверка, должностные лица ФКУ «Ространсмодернизация» в рамках исполнения госконтрактов на реконструкцию внутренних водных путей и гидросооружений Енисейского бассейна необоснованно согласовали подрядчику выплату из госбюджета аванса в размере свыше 115 млн руб. Деньги пошли на покрытие расходов, не связанных с выполнением строительно-монтажных работ по контрактам.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

