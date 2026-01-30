Аэропорт Комсомольска-на-Амуре передан в собственность Хабаровского края

Межрегиональное территориальное управление Росимущества передало в собственность Хабаровского края имущественный комплекс аэропорта Комсомольска-на-Амуре (Хурба), сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Аэропорт был обращен в собственность государства из незаконного владения. При участии правительства Хабаровского края была обеспечена сохранность и работоспособность объектов и инженерных систем»,— указано в сообщении. Ведомство выражает уверенность, что новый собственник организует постоянное авиасообщение со вторым по величине городом региона.

Население Комсомольска-на-Амуре на начало 2025 года составляло 233,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что расположенный в селе Хурба аэропорт (АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт») в 2016 году выкупил у Росимущества петербургское ООО «ЕВМ Недвижимость» за 70 млн руб. Собственник планировал наладить авиасообщение с городами Дальнего Востока, а затем и с Москвой. Однако планы по большей части остались на бумаге.

В 2020 году местное управление Росавиации аннулировало сертификат оператора аэродрома из-за нарушения правил пожарной безопасности и нехватки персонала, полеты были полностью остановлены. С того момента краевые власти стали активно добиваться передачи аэропорта в собственность региона.

Эрнест Филипповский