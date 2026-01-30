Байкал делят на знаки

Иркутская компания ООО «ПК "Байкал Аква"», входящая в состав En+ Group, подала очередной иск в суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента зарегистрировать товарный знак Legend of Baikal конкурирующей компанией. По мнению производителя воды, это наименование имеет весомую схожесть с текущим товарным знаком предприятия, что грозит убытками. Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 16 февраля. В 2021 году «Байкал Аква» пыталась зарегистрировать обозначение Legend of Baikal для алкоголя, но получила отказ Роспатента. В то же время ведомство в 2024 году одобрило заявку другого производителя напитков из Иркутска — ООО «Байкал» — на регистрацию Legend of Baikal для алкоголя. По мнению юристов, подача иска — это стратегически оправданный ход компании, которая стремится к обсуждению сделки или лицензионного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПК «Байкал Аква» еще пять лет назад получила отказ в регистрации товарного знака Legend of Baikal для алкоголя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ПК «Байкал Аква» еще пять лет назад получила отказ в регистрации товарного знака Legend of Baikal для алкоголя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам назначил на 16 февраля 2026 года рассмотрение заявления производителя минеральной воды и напитков ООО «Производственная компания "Байкал Аква"» о признании недействительным отказ Роспатента в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку Legend of Baikal одноименной компании из Иркутска — ООО «Байкал».

По мнению предприятия, товарный знак конкурирующей компании имеет весомую схожесть с текущим наименованием ПК «Байкал Аква», что напрямую влияет на неприкосновенность бренда и может привести к убыткам, а также к ограничению регистрации товарного знака для собственной алкогольной продукции.



ПК «Байкал Аква» занимается производством питьевой воды Legend of Baikal, патент на который получила в 2008 году. В 2021 году производитель обратился в Роспатент для регистрации товарного знака Legend of Baikal для алкоголя, однако получил отказ.

В качестве доводов в ведомстве назвали сходство до степени смешения с товарными знаками, которые принадлежат ООО «Байкал» (товарные знаки для пива и алкоголя: Baikal Ultimate Deep, Baikal Deep, Baikal Deep Ice, Baikal Deep Ness и др.). Как отметили в Роспатенте, регистрация алкоголя Legend of Baikal для другой компании может создать у потребителя впечатление, что их делает один и тот же производитель.

После этого — уже в 2024 году — ведомство одобрило заявку «Байкала» для регистрации обозначения Legend of Baikal для алкогольных напитков.

ПК «Байкал Аква» попыталась в суде оспорить отказ ведомства в регистрации товарного знака в суде по интеллектуальным правам и параллельно зарегистрировать право на его владение. По мнению производителя, отказ ограничивает его в расширении линейки товаров, объединенных единым обозначением. Однако суд отказал в заявлении.

«Указания заявителя о принадлежности ему иных товарных знаков со словесными элементами Legend of Baikal не свидетельствует о неправомерности оспариваемого решения, поскольку правовая охрана товарным знакам (Legend of Baikal, «Легенда Байкала», REACT by Legend of Baikal) предоставлена в отношении товаров, представляющих собой безалкогольные напитки, в то время как для спорного обозначения испрашивается предоставление правовой охраны в отношении товаров, относящихся к алкогольным напиткам»,— говорится в решении суда.

ООО «Байкал» зарегистрировано в Листвянке Иркутской области, компанией владеет ИП Кристина Саенко, которая также является учредителем иркутского — ООО «Байкальская» (товарные знаки для пива и алкогольных напитков: «Звенящие кедры», Nerka Vodka, «Белая линия», «Золотой кедр»). Выручка предприятия в 2024 году составила около 10 млн руб., увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль сократилась на 12% до 871 тыс. руб.

Шансы ПК «Байкал Аква» в новом иске выглядят невысокими, считают юристы. «Роспатент и суд ранее последовательно указывали, что их права на бренд ограничены классом безалкогольных напитков и не распространяются автоматически на алкоголь. Однако сама подача иска — это стратегически оправданный ход. Компания, вероятно, стремится не столько к немедленной регистрации знака, сколько к созданию переговорного рычага»,— считает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова.

По мнению госпожи Комбаровой, длительный и затратный судебный спор может подтолкнуть владельца знака — ООО «Байкал» — к обсуждению сделки или лицензионного соглашения.

«Кроме того, "Байкал Аква" демонстрирует рынку готовность агрессивно защищать бренд, что работает на долгосрочное сохранение его ценности и усложняет жизнь конкурентам»,— полагает юрист.

Для признания действий ООО «Байкал» по регистрации знака недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом истцу потребуется доказать, что на момент подачи заявки ООО «Байкал» потребитель уже имел устойчивую ассоциативную связь между обозначением Legend of Baikal и продукцией ПК «Байкал Аква» именно в алкогольном сегменте, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. «Однако, учитывая, что ООО "Байкал" владеет серией сходных знаков на алкогольную продукцию длительное время, суд с высокой долей вероятности расценит их действия как реализацию законного интереса по защите и развитию собственного бренда»,— отмечает эксперт.

По мнению патентного поверенного по товарным знакам компании «Интелайт» Ирины Бабинцевой, для успеха в споре ООО «ПК "Байкал Аква"» должен был убедительно доказать, что у значительной части потребителей обозначение Legend of Baikal однозначно ассоциировалось именно с ним. «Учитывая, что палата по патентным спорам уже не усмотрела оснований для удовлетворения возражения по ключевому для заявителя аргументу (известности), вероятность того, что суд по интеллектуальным правам кардинально изменит эту оценку, представляется невысокой»,— говорит Ирина Бабинцева.

Лолита Белова