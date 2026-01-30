Премьер Словакии представил Макрону свое видение развития конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где рассказал о своем видении развития конфликта на Украине. Об этом премьер-министр рассказал в видеообращении на своей странице в соцсети Х.

По словам господина Фицо, Словакия, граничащая с Украиной, имеет особый взгляд на некоторые аспекты военных действий и выразила готовность поддерживать украинское население в тяжелый зимний период. Премьер Словакии отметил, что президент Франции получил от него детальный отчет о гуманитарной помощи, которую страна оказывает украинскому населению.

Политики также затронули темы оборонного сотрудничества, повышения конкурентоспособности Евросоюза и необходимость снижения цен на электроэнергию. Также они обсудили перспективы расширения ЕС, в частности — на Балканах. Роберт Фицо подчеркнул, что поднял вопрос «несправедливого подхода к Сербии» в этом вопросе.