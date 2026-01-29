Туман и изморозь обещают 30 января в Астраханской области

В Астраханской области сохраняется теплая погода. МЧС предупредило о некоторых опасных явлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Синоптики прогнозируют 30 января в регионе облачное с прояснениями небо, туман, гололед и гололедицу. Ветер восточный, юго-восточный — скорость 6-11 м/с. Днем будет около нуля градусов.

Спасатели рекомендуют участникам дорожного движения быть осторожными. Водителям советуют соблюдать ПДД, скоростной режим, избегать лишних маневров и держать безопасную дистанцию между автомобилями. Пешеходам напомнили о важности ношения на одежде светоотражающих элементов.

В Астрахани днем также около нуля. Обещают облачное небо, туман и гололедицу. Ветер восточный, юго-восточный, 6–11 м/с.

Дарья Васенина