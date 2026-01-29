Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Морось и гололед обещают 29 января в Астраханской области

Из Астраханской области ушли морозы. О снижении температуры рассказали в региональном ЦГМС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Синоптики прогнозируют 29 января в регионе облачное небо, морось и гололед. Ветер восточный, юго-восточный — скорость 5-10 м/с. Дневная температура составит -3...+2°С.

В Астрахани, по данным ЦГМС, днем около нуля, морось и гололед. По информации Gismeteo, -13...-11°С и снегопад. Ветер северо-восточный — скорость 4–9 м/с.

Дарья Васенина