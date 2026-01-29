МЧС сообщило о шторме и гололеде в Волгоградской области

В Волгоградской области остается штормовой ветер. Пресс-служба регионального МЧС предупредила об опасной погоде.

Спасатели рассказали о гололеде и порывах ветра до 20 м/с. «Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Если таковой не имеется, наклейте на подошву лейкопластырь или изоленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Откажитесь в гололедицу от высоких каблуков»,— рекомендует МЧС.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают 30 января в области небольшие осадки — снегодождь и мокрый снег, а также облачное небо. В некоторых районах будет туман, гололед, гололедица и изморозь. Днем -1...+4°С, предстоящей ночью обещают -5...0°С. Ветер южный, юго-восточный — скорость 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с (соответствует шторму).

В Волгограде -1...0°С (Gismeteo). Ветер юго-восточный, 5 м/с, порывы до 10-ти. В течение дня пасмурно, без осадков.

Дарья Васенина