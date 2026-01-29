Шторм и ледяной дождь обещают в Волгоградской области

Из Волгоградской области ушли морозы, но продолжаются осадки. В региональном МЧС рассказали об аварийно-опасных участках дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают 29 января в области облачное с прояснениями небо, местами град и ледяной дождь. На дорогах сохраняются сильный гололед и гололедица. Днем -3...+2°С, предстоящей ночью обещают -5...0°С. Ветер юго-восточный, южный — скорость 7–12 м/с, порывы до 20 м/с (соответствует шторму).

МЧС предупреждает об опасности на дорогах. Спасатели назвали пять участков, на которых особенно высока вероятность ДТП. Водителей просят быть внимательнее на спусках и подъемах в Михайловке (четыре участка), а также в Городищенском районе (944–949 км).

В Волгограде -5...-1°С (Gismeteo). Ветер восточный, юго-восточный, южный — скорость 3–6 м/с, порывы до девяти. В течение дня пасмурно и туманно, также прогнозируют изморозь.

Дарья Васенина