Силуанов назвал развитие Домодедово условием сделки по продаже аэропорта

Наличие у аэропорта Шереметьево опыта управления авиаузлами и обязательство по дальнейшему развитию Домодедова стали ключевыми требованиями при заключении сделки по продаже аэропорта. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр финансов РФ Антон Силуанов

«Сразу хочу сказать, что покупатель имеет опыт управления аэропортами. Это очень важно, поскольку эти навыки и необходимость развития аэропорта ставились одним из условий реализации этой сделки»,— отметил глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по ТАСС). Министр также указал, что приобретение Домодедова создаст для Шереметьево основу для расширения.

Дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево» (ООО «Перспектива») приобрела аэропорт Домодедово на торгах 29 января за 66,1 млрд руб., сообщили “Ъ” в ПСБ, выступившем организатором торгов на площадке РТС-тендер. Новому владельцу также перешел долг Домодедова в размере 70 млрд руб.