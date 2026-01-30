Продажи топ-10 водочных брендов выросли на фоне общего падения рынка

В 2025 году общий объем продаж водки в России снизился на 2%, составив 773,4 млн литров. При этом реализация топ-10 брендов, напротив, выросла на 6,6%, до 321,2 млн литров. Такие данные приводит рейтинговое агентство A.List.

Наиболее сильно — на 13,5% — упали продажи марок, занимающих в рейтинге места с 31-го по 50-е. Производители за пределами топ-500 потеряли почти половину объема (46%). «Рынок смещается в сторону “нескольких десятков” марок. Крупный ритейл предпочитает работать с теми, кто обеспечивает бесперебойные поставки», — поясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Падение затронуло в первую очередь низший ценовой сегмент. «Аудитория эконома частично ушла в настойки или в тень, а покупатели мейнстрима переключились на премиум», — отмечает президент Ladoga Вениамин Грабар. По данным Алкогольной сибирской группы, доля премиума выросла до 10,8%, а эконома сократилась до 36,1%.

Эксперты ожидают дальнейшего сокращения числа игроков. «Наличие в рознице тысяч водочных марок экономически неоправданно», — заявил владелец завода «Кристалл» Павел Победкин. Рост акцизов и высокие барьеры ритейла ускоряют консолидацию рынка, отмечают в Московской алкогольной компании.

