Более 600 семей участников СВО в Удмуртии обеспечили дровами в 2025 году

646 семей участников СВО, проживающих в частных домах в Удмуртии, были безвозмездно обеспечены дровами после введения соответствующей меры поддержки менее года назад. Такую цифру глава республики Александр Бречалов озвучил на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики 29 января.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В первую очередь, это защита прав участников СВО и их семей, и здесь нет мелочей,— обратился к сотрудникам прокуратуры глава региона.— В 2025 году прокуратура вышла с инициативой о безвозмездном выделении дров для семей, проживающих в индивидуальном жилье. Мы поддержали эту инициативу, и на сегодняшний день уже 646 семей обеспечены дровами. Дети участников СВО пользуются внеочередным правом на бесплатное питание в школах и колледжах, обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря».

Прокурор Удмуртии Артем Николаев, что работники прокуратуры в 2025 году лично приняли более 400 жителей региона, обратившихся по вопросу защиты прав участников СВО и членов их семей.

Напомним, мера поддержки по обеспечению дровами членов семей участников СВО действует в Удмуртии с марта 2025 года. Объем предоставляемой древесины — 5 куб. м в год на одно домовладение с печным отоплением.