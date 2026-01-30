Более 600 семей участников СВО в Удмуртии обеспечили дровами в 2025 году

646 семей участников СВО, проживающих в частных домах в Удмуртии, были безвозмездно обеспечены дровами после введения соответствующей меры поддержки менее года назад. Такую цифру глава республики Александр Бречалов озвучил на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В первую очередь, это защита прав участников СВО и их семей, и здесь нет мелочей,— обратился к сотрудникам прокуратуры глава региона.— В 2025 году прокуратура вышла с инициативой о безвозмездном выделении дров для семей, проживающих в индивидуальном жилье. Мы поддержали эту инициативу, и на сегодняшний день уже 646 семей обеспечены дровами. Дети участников СВО пользуются внеочередным правом на бесплатное питание в школах и колледжах, обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря».

Прокурор Удмуртии Артем Николаев, что работники прокуратуры в 2025 году лично приняли более 400 жителей региона, обратившихся по вопросу защиты прав участников СВО и членов их семей.

Напомним, мера поддержки по обеспечению дровами членов семей участников СВО действует в Удмуртии с марта 2025 года. Объем предоставляемой древесины — 5 куб. м в год на одно домовладение с печным отоплением.