МЧС сообщило о метели и снежных заносах в Пензенской области

В Пензенской области днем сохранится теплая погода, но к вечеру начнется похолодание. МЧС также предупредило об опасных погодных явлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели напомнили о ситуации на дорогах. Ожидаются снежные заносы, гололед и гололедица. Участников дорожного движения просят быть осторожнее. Также будет сильный ветер — МЧС советует, по возможности, не выходить на улицу.

По данным Приволжского УГМС, 30 января в Пензенской области -5...0°С днем и -10...-5°С предстоящей ночью. Синоптики обещают южный ветер — скорость 8–13 м/с, порывы до 18-ти (соответствует крепкому шторму). Прогнозируют облачное небо, снег, мокрый снег, местами метель.

В Пензе ожидается -4...-2°С днем и до -6°С предстоящей ночью. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с, порывы до 18-ти. Метеорологи прогнозируют облачное небо и сильный снег.

Дарья Васенина