С потеплением в Пензу придут снег и штормовой ветер

В Пензенской области значительно потеплело. Региональное МЧС сообщило о сохранении сильного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС, Коммерсантъ Фото: МЧС, Коммерсантъ

По данным Приволжского УГМС, 29 января в Пензенской области -4...+1°С днем и -5...0°С предстоящей ночью. Метеорологи обещают южный ветер — скорость 8–14 м/с, порывы до 18-ти (соответствует крепкому шторму). Облачно, небольшой мокрый снег, переходящий в морось.

Спасатели предупредили об опасном ветре. Пензенцам рекомендуют по возможности не выходить из дома. Сохраняются гололед и гололедица.

В Пензе ожидается -1...+1°С днем и -1°С предстоящей ночью. Ветер южный, 8–13 м/с. Синоптики прогнозируют облачное небо и морось.

Дарья Васенина