МЧС сообщило о тумане и сильном ветре в Саратовской области

В Саратовской области ожидается ухудшение погоды. Об опасности предупредило региональное МЧС.

Синоптики Приволжского УГМС обещают 30 января туман с видимостью менее 500 м, порывы южного ветра до 15 м/с и гололедицу на дорогах. «Не следует прятаться под рекламными щитами, деревьями и ЛЭП. Участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны»,— призвали в МЧС.

Метеорологи прогнозируют в Саратовской области температуру -6...-1°С днем и -7...+2°С предстоящей ночью. Ветер южный, юго-восточный — скорость 4–9 м/с. Облачно, местами снег, мокрый снег, туман, гололедица.

В Саратове -1...+1°С днем и -4...-1°С в ночь на 31 января. Южный ветер, 5–10 м/с, порывы до 13-ти. Облачно, мокрый снег, морось, временами туман, гололедица на дорогах.

