МЧС предупредило о сильном ветре в Саратовской области

Морозы ушли из Саратовской области. Региональное МЧС сообщило об ожидающемся ветре до 15 м/c.

В Приволжском УГМС рассказали, что 29 января в Саратовской области ожидается температура -5...0°С, предстоящей ночью обещают -7...-2°С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман и изморозь. Ветер юго-западный, юго-восточный — скорость 5–10 м/с, порывы до 15-ти. Спасатели напомнили о возможности обрывов ЛЭП из-за сильного ветра.

В Саратове прогнозируют -3...-1°С днем и -3...-2°С предстоящей ночью. Ветер южный, 5–10 м/с. Переменная облачность, слабый снег, временами туман, изморозь.

Дарья Васенина