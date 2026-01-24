Огранка показала каратный рост

В декабре Индия — мировой центр огранки алмазов — импортировала 9,4 млн карат алмазов, показав рост и в физическом, и в денежном выражении. Экспорт ограненных камней из страны также вырос, но в деньгах показатели снизились, что свидетельствует о снижении цен на алмазно-бриллиантовую продукцию. Несмотря на то что новый виток торгового противостояния между США и ЕС ограниченно повлияет на отрасль, спрос и предложение на рынке в текущем году будут оставаться под давлением, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), в декабре 2025 года Индия импортировала 9,4 млн карат алмазов, что на 5% больше, чем в ноябре 2025-го, и на 26% больше, чем в декабре 2024 года. Импорт камней в денежном выражении составил $937 млн, что выше на 3% и на 17% соответственно.

На Индию приходится до 90% мировой огранки алмазов. Геополитические риски, в том числе новый виток торгового противостояния США и ЕС, не столь значительно влияют на отрасль, оптимистичен начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Импорт бриллиантов в США будет продолжаться через хаб в Антверпене. У крупных ювелирных домов есть контракты непосредственно с производителями алмазов.

Экспорт бриллиантов из Индии в денежном выражении в декабре составил $626 млн, сократившись и к ноябрю 2025 года, и к прошлому декабрю (на 14% и 8% соответственно). Однако в каратах объем заметно вырос — на 88% к ноябрю и на 138% к декабрю 2024 года (с 0,7 до 1,7 млн карат). «Ситуация со спросом все еще остается неясной, в ближайшее время значимого улучшения пока не просматривается»,— поясняет негативный тренд старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. По его мнению, положение может поправить снижение американских пошлин на индийские алмазы.

Эксперты отмечают, что и производство алмазов, и цены на них остаются под давлением. Согласно индийской статистике, чистая импортная цена на алмазы в декабре составила $100 за карат, что на 16% ниже, чем годом ранее, и на 50%, чем в ноябре. Но такая динамика может быть связана с разной структурой камней в эти периоды. Если обратить внимание на индекс цен на сопоставимые камни от Paul Zimnisky, то в декабре была более стабильная динамика (снижение на 2,6% год к году в декабре), приводит данные Ахмед Алиев. Недавно De Beers, один из главных игроков на мировом алмазном рынке, впервые более чем за год снизила цены на алмазы. «Индекс IDEX Diamond Index сократился в декабре на 1,5% к ноябрю и продолжил снижаться в начале января,— подтверждает негативный тренд партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко.— С начала января 2025 года по середину января 2026 года он сократился на 12%. Если 2024 год заканчивался с более оптимистичным настроем по восстановлению цен в отрасли, то по итогам 2025 года, хотя местами в рамках года и наблюдались моменты укрепления цен (больше связанные с введением тарифов США, чем с фундаментальными изменениями), динамика цен в алмазно-бриллиантовом сегменте остается на нисходящем тренде, и пока нет признаков резкого разворота».

Из позитивных моментов для отрасли, которые могут проявиться позже,— продвижение в переговорах по торговле между США и Индией и надежда на соглашение о снятии американских пошлин в размере 50% на натуральные алмазы из Индии. По оценкам экспертов, из-за этих мер индийский экспорт камней в США сократился почти наполовину, рассказывает Наталья Величко. «Также важным сигналом для рынка стала статистика по росту затрат покупателей в США на приобретение ювелирных изделий,— говорит она.— В 2025 году затраты увеличились на 5,6%, при этом расходы на бриллиантовые украшения также повысились — средний чек на единицу вырос более чем на 10%».

Что касается добычи, ее уровень в мире уже находится на минимумах, подчеркивает господин Алиев. Потенциал дальнейшего снижения производства алмазов и в России, и в мире ограничен, подтверждает Борис Красноженов. В АЛРОСА не ответили на запрос “Ъ”.

Полина Трифонова