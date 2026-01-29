Крупнейшие сделки с аэропортами в мире

В 2021 году международный аэропорт Сиднея был продан местному консорциуму инвесторов Sydney Aviation Alliance за $17,45 млрд.

В 2024 году правительство Венгрии и французский холдинг Vinci выкупили международный аэропорт Будапешта за €4,3 млрд (около $4,7 млрд). Из них €3,1 млрд — денежные средства, €1,2 млрд — долговые обязательства аэропорта.

В 2024 году суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и французская инвесткомпания Ardian приобрели 37,6% акций крупнейшего в Великобритании лондонского аэропорта Хитроу за $4,12 млрд. Ardian получила 22,6% акций, PIF — 15%.

В 2019 году второй по величине лондонский аэропорт Гатвик был продан американским инвестфондом Global Infrastructure Partners французскому холдингу Vinci за $3,8 млрд.

В 2016 году фонд Global Infrastructure Partners продал лондонский аэропорт Лондон-Сити группе канадских корпораций за $2,8 млрд.

В 2013 году компания Heathrow Airport Holdings продала третий по размеру лондонский аэропорт Станстед группе Manchester Airports за $2,38 млрд.

В 2024 году французский Vinci приобрел контрольный пакет (50,01%) акций международного аэропорта Эдинбурга (Шотландия) за $1,6 млрд.