В Госдуме и Сбере заявили о проблеме регистрации сим-карт на умерших

29 января зампредправления Сбера Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совфеда по информполитике, посвященном кибермошенничеству, заявил о проблеме регистрации сим-карт на умерших граждан. «Формально отчитались, что ограничили количество "серых" и "черных" сим-карт на человека, а реально объем не уменьшился. Мы увидели целую индустрию паспортов умерших», — заявил он.

Депутат Госдумы Сергей Боярский на «Инфофоруме 2026» заявил, что для борьбы с регистрацией сим-карт на умерших необходимо «донастроить» обмен данными с ЗАГСами. Он пояснил "Ъ", что проблема лежит в плоскости межведомственного взаимодействия.

В Минцифры ”Ъ” сказали, что приобрести сим-карту «на

паспорт умершего человека невозможно». После регистрации смерти органами ЗАГС данные о смерти — как граждан России, так и иностранцев — попадают в Единый реестр ЗАГС, откуда автоматически направляются заинтересованным органам,

сказали в пресс-службе министерства. Однако в отрасли признают сбои. «Иногда в госсистемах информация о статусе не отображается корректно. Это и есть та брешь», — говорит собеседник «Ъ» на телеком-рынке.

У оператора нет иного способа оперативно узнать о смерти абонента, как при обращении родственники с просьбой заблокировать или

переоформить карту, отметили в Т2.

Глобально искоренить эту проблему поможет готовящийся ГИС “Антифрод, считают операторы связи. Система, в которой банки, операторы, регуляторы и силовики будут обмениваться информацией, заработает с 1 марта 2026 года.

