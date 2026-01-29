Парк легковых автомобилей в России сократился впервые за 25 лет

Общее число легковых автомобилей в России в 2025 году сократилось на 0,18%, до 52,8 млн штук. Это первое уменьшение автопарка за четверть века, следует из данных МВД. За год с учета было снято почти 100 тыс. машин.

Эксперты видят несколько причин. С одной стороны, сократились продажи новых авто — по итогам года они упали на 15,6%, до 1,32 млн штук. «Авторынок сокращается — а значит, парк обновляется медленнее», — говорит научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Многие машины, купленные 15–20 лет назад, подошли к концу жизненного цикла.

С другой стороны, владельцы активнее снимают с учета старые машины из-за роста транспортного налога в ряде регионов. «Раньше машина, которая по сути уже является металлоломом и не ездит, долгое время все равно оставалась на учете. Теперь, когда транспортный налог в регионах повышается, люди активно занялись списанием транспорта», — поясняет Михаил Блинкин.

По данным на 2024 год, 23% легковых автомобилей в России старше 15 лет. Старение автопарка отмечено в президентской стратегии безопасности дорожного движения как одна из острых проблем.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Автомобили не оправдывают средства».